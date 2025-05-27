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Минобороны: ПВО за ночь уничтожили 99 беспилотников ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 99 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом во вторник, 27 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 99 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом во вторник, 27 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— 56 БПЛА — над территорией Белгородской области, 25 БПЛА — над территорией Воронежской области, семь БПЛА — над территорией Владимирской области, пять БПЛА — над территориями Калужской области, — написали в Telegram-канале Минобороны.

Еще четыре украинских беспилотника были уничтожены над территорией Тульской области, один дрон — над территорией Ростовской области, а также еще один беспилотник ВСУ ликвидировали над территорией Липецкой области.

25 мая в Минобороны сообщили, что ВС РФ зачистили от украинских солдат населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республике. Успех был достигнут усилиями подразделением «Южной» группировки войск.