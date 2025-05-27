В Амурской области частично обрушился мост через реку Обка

Инцидент произошел 26 мая на 77-м км автодороги Зея — Золотая Гора. К месту происшествия для проведения восстановительных работ направилась подрядная организация. Движение по мосту осуществляется в ограниченном режиме — по одной полосе и только для легкового транспорта.