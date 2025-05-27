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В Амурской области частично обрушился мост через реку Обка

Частичное обрушение моста произошло после проезда тяжелой техники.

Источник: Аргументы и факты

Часть моста через реку Обка в Зейском округе Амурской области обрушилась после проезда тяжелой техники, сообщили в пресс-службе Минтранса Приамурья.

Инцидент произошел 26 мая на 77-м км автодороги Зея — Золотая Гора. К месту происшествия для проведения восстановительных работ направилась подрядная организация. Движение по мосту осуществляется в ограниченном режиме — по одной полосе и только для легкового транспорта.

Проехавшее по мосту тяжелое транспортное средство не имело на это разрешения. В региональном Минтрансе отметили, что безответственные действия водителя не только нанесли ущерб дорожной инфраструктуре, но и могли лишить жителей транспортной доступности.

Ранее в Краснодарском крае 17-летний школьник провалился на аварийном мосту и упал в реку.

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