На юге Крыма опрокинулось маломерное судно с шестью людьми на борту

В районе мыса Айя, который расположен на юге Крымского полуострова, из-за неблагоприятных погодных условий произошло опрокидывание маломерного моторного судна. На борту судна находилось шесть человек.
Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю, госпитализация пассажиров не потребовалась.
«Во время морской прогулки капитан допустил опрокидывание маломерного моторного судна с шестью пассажирами на борту. Проходящие мимо маломерные суда эвакуировали пассажиров», — говорится в сообщении регионального ведомства.
Инцидент произошёл 25 мая. По факту происшествия в Крымском следственном отделе на транспорте было возбуждено уголовное дело. Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли техническую документацию для проведения экспертизы.
Ранее в штате Флорида взорвалась лодка, на борту которой находились 13 человек.