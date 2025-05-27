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На юге Крыма опрокинулось маломерное судно с шестью людьми на борту

Маломерное судно опрокинулось из-за неблагоприятных погодных условий в районе мыса Айя.

Источник: Аргументы и факты

В районе мыса Айя, который расположен на юге Крымского полуострова, из-за неблагоприятных погодных условий произошло опрокидывание маломерного моторного судна. На борту судна находилось шесть человек.

Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю, госпитализация пассажиров не потребовалась.

«Во время морской прогулки капитан допустил опрокидывание маломерного моторного судна с шестью пассажирами на борту. Проходящие мимо маломерные суда эвакуировали пассажиров», — говорится в сообщении регионального ведомства.

Инцидент произошёл 25 мая. По факту происшествия в Крымском следственном отделе на транспорте было возбуждено уголовное дело. Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли техническую документацию для проведения экспертизы.

Ранее в штате Флорида взорвалась лодка, на борту которой находились 13 человек.