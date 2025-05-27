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Над Воронежской областью уничтожили более 20 беспилотников ВСУ

На месте падения обломков уничтоженного дрона в лесу на востоке Воронежской области начался пожар, рассказала глава региона Гусев.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в небе над регионом дежурными силами ПВО были сбиты более 20 беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в результате атаки противника никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

«Над четырьмя муниципалитетами региона были обнаружены и уничтожены более 20 БПЛА», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков уничтоженного дрона на востоке области начался лесной пожар. Пламя удалось оперативно потушить, уточнил глава региона.

Он добавил, что в регионе по-прежнему сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об отражении атаки беспилотников в Шолоховском районе.