Над Воронежской областью уничтожили более 20 беспилотников ВСУ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в небе над регионом дежурными силами ПВО были сбиты более 20 беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в результате атаки противника никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.
«Над четырьмя муниципалитетами региона были обнаружены и уничтожены более 20 БПЛА», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков уничтоженного дрона на востоке области начался лесной пожар. Пламя удалось оперативно потушить, уточнил глава региона.
Он добавил, что в регионе по-прежнему сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об отражении атаки беспилотников в Шолоховском районе.