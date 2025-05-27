Над Воронежской областью уничтожили более 20 беспилотников ВСУ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в небе над регионом дежурными силами ПВО были сбиты более 20 беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в результате атаки противника никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.