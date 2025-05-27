На стройке в Екатеринбурге произошло обрушение, с большой высоты упали двое рабочих

В Екатеринбурге в микрорайоне Сортировка произошло обрушение на объекте компании «Брусника», с большой высоты сорвались рабочие. Об этом сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
ЧП произошло на улице Пехотинцев на строительстве ЖК «Депо». Во время заливки монолитных конструкций на кровлю паркинга рухнуло перекрытие. Двое рабочих упали с высоты. Пострадавшие выжили, их увезли на машинах скорой помощи.
Обновлено в 09:20:
"Во время заливки монолитных конструкций въезда на кровлю паркинга рухнуло перекрытие. По предварительным данным не выдержала стойка, поддерживающая опалубку.
Два работника упали с высоты около 5 метров. Медики, прибывшие на место, осмотрели пострадавших и приняли решение одного из них госпитализировать. Мы начали внутреннюю проверку«. — прокомментироавли ЕАН в пресс-службе “Брусники”.