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Одиннадцатилетний велосипедист погиб под машиной на свердловской трассе

В Свердловской области водитель иномарки выехал на встречную полосу и насмерть сбил 11-летнего велосипедиста.

Источник: ГАИ Свердловской области

На дороге в Слободо-Туринском районе (Свердловская область) под колесами машины погиб 11-летний мальчик, ехавший на велосипеде. Об этом сообщили ЕАН в ГАИ области. Трагедия произошла на 6-м км дороги «Подъезд к деревне Ермакова» — село Липчинское.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь в сторону деревни Ермакова в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен», выехал на встречную полосу и сбил маленького велосипедиста.

От полученных травм мальчик умер на месте ДТП до приезда скорой помощи. За рулем иномарки находился трезвый 61-летний житель ЯНАО, который имеет стаж вождения 4 года.