Одиннадцатилетний велосипедист погиб под машиной на свердловской трассе

На дороге в Слободо-Туринском районе (Свердловская область) под колесами машины погиб 11-летний мальчик, ехавший на велосипеде. Об этом сообщили ЕАН в ГАИ области. Трагедия произошла на 6-м км дороги «Подъезд к деревне Ермакова» — село Липчинское.