Одиннадцатилетний велосипедист погиб под машиной на свердловской трассе

На дороге в Слободо-Туринском районе (Свердловская область) под колесами машины погиб 11-летний мальчик, ехавший на велосипеде. Об этом сообщили ЕАН в ГАИ области. Трагедия произошла на 6-м км дороги «Подъезд к деревне Ермакова» — село Липчинское.
По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь в сторону деревни Ермакова в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен», выехал на встречную полосу и сбил маленького велосипедиста.
От полученных травм мальчик умер на месте ДТП до приезда скорой помощи. За рулем иномарки находился трезвый 61-летний житель ЯНАО, который имеет стаж вождения 4 года.