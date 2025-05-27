За ночь над семью регионами России сбили 99 украинских беспилотников

Больше всего, 56 БПЛА, сбили в Белгородской области, 25 беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы в Воронежской области, 7 — во Владимирской, 5 — в Калужской, 4 — в Тульской и по 1 — в Ростовской и Липецкой областях, уточнило ведомство.