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За ночь над семью регионами России сбили 99 украинских беспилотников

Больше всего, 56 БПЛА, перехватили в Белгородской области.

Источник: Аргументы и факты

Дежурные средства противовоздушной обороны России в период с 20:00 мск вчерашнего дня до 07:00 сегодняшнего перехватили и ликвидировали над страной 99 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего, 56 БПЛА, сбили в Белгородской области, 25 беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы в Воронежской области, 7 — во Владимирской, 5 — в Калужской, 4 — в Тульской и по 1 — в Ростовской и Липецкой областях, уточнило ведомство.

К слову, ранее сообщалось, что в зоне спецоперации на Украине российские военные заметили украинский беспилотник, на крыльях которого была написана просьба не сбивать его.