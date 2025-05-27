За ночь над семью регионами России сбили 99 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны России в период с 20:00 мск вчерашнего дня до 07:00 сегодняшнего перехватили и ликвидировали над страной 99 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Больше всего, 56 БПЛА, сбили в Белгородской области, 25 беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы в Воронежской области, 7 — во Владимирской, 5 — в Калужской, 4 — в Тульской и по 1 — в Ростовской и Липецкой областях, уточнило ведомство.
К слову, ранее сообщалось, что в зоне спецоперации на Украине российские военные заметили украинский беспилотник, на крыльях которого была написана просьба не сбивать его.