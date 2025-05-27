Двоих пропавших подростков нашли ночью среди камышей в Костанайской области

Инцидент произошёл накануне в селе Торгай Джангельдинского района. Двое одноклассников 2010 года рождения днём выехали на лошади на поиски скота. Последний раз они выходили на связь около 20:30 и сообщили, что направляются домой. Однако спустя полтора часа, когда дети не вернулись, обеспокоенные родители обратились в экстренные службы, передаёт BAQ.KZ.