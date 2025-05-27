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В Шолоховском районе отразили ночную атаку БПЛА

РЭБ в действии: беспилотник нейтрализован над Ростовской областью.

Источник: Комсомольская правда

В Шолоховском районе Ростовской области ночью успешно отразили атаку беспилотника. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось в ночь на 27 мая.

По данным оперативных служб, угроза была ликвидирована с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется.

По данным министерства обороны РФ, в период с 20.00 26 мая до 7.00 27 мая силы противовоздушной обороны сбили 99 вражеских дронов. Все беспилотники были самолетного типа.

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