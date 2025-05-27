Два подростка чуть не погибли в перестрелке в Филадельфии

Возраст погибших при перестрелке не установлен.
В результате перестрелки, произошедшей в парке Филадельфии (США), погибли два человека, еще девять получили ранения. Среди пострадавших числятся двое несовершеннолетних. Об этом сообщил телеканал WPVI.
«В результате массовой стрельбы в понедельник вечером в парке Фэрмаунт в Филадельфии погибли два человека» — передал телеканал. По предварительным данным, девять человек пострадали, среди них — двое несовершеннолетними.
Точная информация о возрасте погибших на текущий момент отсутствует. Неясно также, были ли задержаны какие-либо подозреваемые по этому делу. В течение дня в парке Фэрмаунт находилось множество людей: семьи и представители местной общины проводили пикники по случаю Дня поминовения.
Случаи массовой стрельбы в общественных местах происходят в США регулярно. Накануне в Вашингтоне был задержан подозреваемый в нападении на сотрудников израильского посольства возле Столичного еврейского музея, в результате которого пострадали двое дипломатов.