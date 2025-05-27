Два подростка чуть не погибли в перестрелке в Филадельфии

Точная информация о возрасте погибших на текущий момент отсутствует. Неясно также, были ли задержаны какие-либо подозреваемые по этому делу. В течение дня в парке Фэрмаунт находилось множество людей: семьи и представители местной общины проводили пикники по случаю Дня поминовения.