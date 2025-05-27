Обвиняемый в убийстве пассажирки таксист из Челябинска просил суд о домашнем аресте

Напомним, 22 мая в полицию обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении дочери. Правоохранители установили, что ночью в Курчатовском районе между таксистом и пассажиркой произошел конфликт, в результате мужчина задушил клиентку. После этого он вывез тело в лесную местность и закопал.