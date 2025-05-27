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Обвиняемый в убийстве пассажирки таксист из Челябинска просил суд о домашнем аресте

Обвиняемый в убийстве 24-летней жительницы Челябинска таксист просил суд о домашнем аресте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Об этом сообщили в пресс-службе Курчатовского райсуда, где 26 мая Борису Пряхину избрали меру пресечению в виде заключения под стражу на два месяца, до 24 июля.

Напомним, 22 мая в полицию обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении дочери. Правоохранители установили, что ночью в Курчатовском районе между таксистом и пассажиркой произошел конфликт, в результате мужчина задушил клиентку. После этого он вывез тело в лесную местность и закопал.

В отношении 36-летнего водителя возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«Следователь обратился с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В судебном заседании следователь и прокурор заявленное ходатайство поддержали, обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в комментарии.

Там уточнили, что Пряхин обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против личности, наказание за которое предусмотрено исключительно в виде лишения свободы на длительный срок.

Кроме того, он «принял меры к сокрытию следов преступления, в связи с чем есть основания полагать, что, находясь на свободе, может препятствовать установлению истины по делу, скрыться от следствия суда либо продолжить заниматься преступной деятельностью».