Над несколькими российскими регионами за ночь сбили 99 дронов

В ночь на 27 мая ВСУ атаковали семь регионов России.
За ночь над семью регионами России сбили 99 дронов украинской армии. Больше всего ударов пришлось на Белгородскую область — там уничтожили 56 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В период с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Так, над Белгородской областью сбили 56 дронов, в Воронежской — 25, Владимирской- семь, Калужской — пять, в Тульской — четыре аппарата. Кроме того, по одному беспилотнику ликвидировали над территориями Ростовской и Липецкой областей.
По данным воронежского губернатора Александра Гусева, в регионе, предварительно, не обнаружено пострадавших и разрушений инфраструктуры. Однако на востоке области загорелся лес после падения обломков сбитого БПЛА, передает 360.ru.