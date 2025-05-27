Над несколькими российскими регионами за ночь сбили 99 дронов

«В период с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Так, над Белгородской областью сбили 56 дронов, в Воронежской — 25, Владимирской- семь, Калужской — пять, в Тульской — четыре аппарата. Кроме того, по одному беспилотнику ликвидировали над территориями Ростовской и Липецкой областей.