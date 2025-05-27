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В Башкирии во время игры на качелях мальчик получил перелом черепа

В Башкирии врачи провели операцию мальчику с вдавленным переломом черепа.

Источник: Комсомольская правда

В минувшие выходные в Кумертаускую центральную городскую больницу доставили мальчика с тяжелой травмой головы. У ребенка диагностировали вдавленный перелом черепных костей. Как рассказали в больнице, пострадавший является жителем Куюргазинского района.

Оказалось, что травму ребенок получил во время игр на детской площадке, где находились качели. Врачи больницу провели юному пациенту операцию и помогают восстанавливаться.

— Сейчас мальчик проходит курс восстановительной терапии в отделении травматологии, — рассказали в медучреждении.

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