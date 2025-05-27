В Башкирии во время игры на качелях мальчик получил перелом черепа

В минувшие выходные в Кумертаускую центральную городскую больницу доставили мальчика с тяжелой травмой головы. У ребенка диагностировали вдавленный перелом черепных костей. Как рассказали в больнице, пострадавший является жителем Куюргазинского района.
Оказалось, что травму ребенок получил во время игр на детской площадке, где находились качели. Врачи больницу провели юному пациенту операцию и помогают восстанавливаться.
— Сейчас мальчик проходит курс восстановительной терапии в отделении травматологии, — рассказали в медучреждении.
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