Красный уровень опасности: в Россию идет мощная магнитная буря

С 24 по 27 мая на Солнце наблюдалась повышенная активность. Произошло 23 вспышки, включая одну самой высокой категории — X, и четыре класса M (сильные). Вспышки фиксировались в западной части Солнца — именно оттуда чаще всего приходят потоки, влияющие на Землю. Особенность этой серии в том, что она произошла на фоне «тихого» Солнца. Активные зоны выглядели слабо, но генерировали мощные события. Это затрудняет прогнозы: активность может вырасти внезапно. Сейчас ученые следят за новой группой пятен на восточном краю звезды — именно она, вероятно, будет влиять на Солнце и Землю в ближайшие дни.