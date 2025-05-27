Красный уровень опасности: в Россию идет мощная магнитная буря

Май значительно потрепал нервы метеозависимым, и это не конец.
Май потрепал нервы метеозависимым — и, похоже, расслабиться до конца месяца не даст. Ученые из ИКИ и СИЗИФ РАН сообщают: 28 мая на Землю обрушится сильная магнитная буря. Что будет происходить, как изменится самочувствие и можно ли как-то подготовиться — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки: что происходило с 25 по 28 мая.
С 24 по 27 мая на Солнце наблюдалась повышенная активность. Произошло 23 вспышки, включая одну самой высокой категории — X, и четыре класса M (сильные). Вспышки фиксировались в западной части Солнца — именно оттуда чаще всего приходят потоки, влияющие на Землю. Особенность этой серии в том, что она произошла на фоне «тихого» Солнца. Активные зоны выглядели слабо, но генерировали мощные события. Это затрудняет прогнозы: активность может вырасти внезапно. Сейчас ученые следят за новой группой пятен на восточном краю звезды — именно она, вероятно, будет влиять на Солнце и Землю в ближайшие дни.
Прогноз магнитной бури на 28 мая 2025 года.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН:
вероятность магнитной бури — 51% (высокая), вероятность геомагнитных возмущений — 35%, шанс полного спокойствия — всего 14%.
С 6 утра уровень начнет расти: стрех баллов до пика в пять баллов к 10:00 — это уже красный уровень опасности. Буря даст основной удар после полудня, а затем начнет ослабевать. К 15:00 ожидается снижение до трех баллов — зеленый уровень. Далее — постепенное затухание.
Прогноз магнитных бурь на месяцФото: Лаборатория солнечной активности.
Прогноз до конца мая: что будет дальше.
29 мая снова возможны возмущения — ожидается 4 балла, что соответствует «оранжевому» уровню. 30 мая — активность около 4 баллов, но уже в «зеленой» зоне. 31 мая — относительно спокойный день, но возможны колебания. Но помните: космическая погода непредсказуема — изменения возможны за считаные часы.
Атмосферное давление: дополнительный фактор влияния.
28 мая в Москве атмосферное давление составит около 753 мм рт. ст. — это ниже нормы, может вызывать слабость, головные боли. В Санкт-Петербурге — 761 мм рт. ст., ближе к норме, но тоже чувствительно для некоторых людей. В сочетании с магнитной бурей это может усилить дискомфорт, особенно у метеозависимых.
Что такое магнитные бури и откуда они берутся.
Магнитная буря — это реакция магнитного поля Земли на возмущения, вызванные солнечными вспышками и выбросами плазмы. Когда поток заряженных частиц от Солнца достигает планеты, он сталкивается с магнитосферой и вызывает ее колебания. Это и есть магнитная буря.
Уровень бурь измеряется по шкале от 1 до 5:
1−2 балла — слабая активность, малозаметная, 3 балла — умеренные возмущения, чувствительные люди могут почувствовать недомогание, 4 балла — оранжевый уровень, уже заметное влияние на технику и здоровье, 5 баллов — красный уровень, возможны сбои в навигации, электросетях, радиосвязи.
Ученые подчеркивают: пока нет убедительных данных, что магнитные бури наносят реальный вред здоровью. Однако метеозависимые люди действительно могут ощущать недомогание — от слабости до скачков давления. Чувствительность к космической погоде — индивидуальна. И самое главное: все прогнозы по магнитным бурям предварительные. Ситуация может резко измениться, особенно в периоды активного Солнца.
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Как защититься в дни магнитных бурь.
Научных доказательств прямого вреда магнитных бурь для здоровья нет, но меры предосторожности лишними не будут:
Пейте больше воды — это помогает сосудам и облегчает кровоток. Избегайте перегрузок — как физических, так и эмоциональных. Откажитесь от крепкого кофе и алкоголя — они усиливают сердечную нагрузку. Хорошо выспитесь — это самый доступный способ адаптации. Проветривайте помещение, гуляйте в тени, если погода позволяет. Меньше читайте тревожные новости — паника действует сильнее любой бури. При наличии хронических заболеваний — держите под рукой нужные лекарства.