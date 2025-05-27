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В Таганроге мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем

Трагедия на перекрестке: водитель Hyundai не уступил дорогу мотоциклу.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Авария случилась вечером 26 мая около 20:20 на улице Свободы у дома № 42. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

По предварительной информации регионального ведомства, водитель Hyundai Accent поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке. Не убедившись в безопасности маневра, он не уступил дорогу мотоциклу Honda. От сильного удара пассажир двухколесного транспорта погиб на месте, а водитель был госпитализирован.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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