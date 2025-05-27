На Чукотке обнаружили тело новорожденного ребенка на производственной территории

В Эгвекиноте (Чукотский автономный округ) начата процессуальная проверка после обнаружения тела новорожденной девочки на территории предприятия. Инцидент произошел утром 27 мая на производственной площадке АО «Чукотская торговая компания».
«Прокуратура Иультинского района проводит проверку в связи с обнаружением тела младенца», — сообщило ведомство.
На место незамедлительно выехал исполняющий обязанности прокурора Иультинского района для координации следственных действий. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая причины смерти младенца и возможных причастных лиц.
Ранее сообщалось, что обвиняемый экс-глава ГВСУ Белков и его жена имеют иностранные счета.