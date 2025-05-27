Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников над Россией

Так, большая часть вражеских беспилотников, 56 БПЛА, была уничтожена над территорией Белгородской области, 25 дронов ВСУ российские военные сбили над Воронежской областью, семь — во Владимирской области, пять — в Калужской, четыре — в Тульской областях.