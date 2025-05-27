Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников над Россией

Российские средства противовоздушной обороны в период с 20.00 26 мая до 7.00 27 мая перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Так, большая часть вражеских беспилотников, 56 БПЛА, была уничтожена над территорией Белгородской области, 25 дронов ВСУ российские военные сбили над Воронежской областью, семь — во Владимирской области, пять — в Калужской, четыре — в Тульской областях.
Еще по одному украинскому беспилотнику сбили в Ростовской и Липецкой областях.
Сутками ранее, ночью 26 мая ВС РФ сбили 96 украинских беспилотников над регионами России. В частности, 31 дрон ВСУ уничтожен над территорией Брянской области, 16 — над Белгородской, 11 БПЛА российские военные ликвидировали в Курской области.
Позже губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, в российские военные отразили атаку дронов ВСУ на Шолоховский район региона.