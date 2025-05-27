Житель ЛНР едва не устроил взрыв из-за несчастной любви

Сотрудники Луганского ЛО МВД России на транспорте оперативно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. При обыске у него дома был обнаружен унифицированный запал ручной гранаты модернизированного типа (УЗРГМ), который он, по его словам, нашел в 2022 году и хранил как сувенир. Экспертиза подтвердила, что предмет относится к средствам инициирования взрыва. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела.