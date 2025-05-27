Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель ЛНР едва не устроил взрыв из-за несчастной любви

В Луганской Народной Республике сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который угрожал взорвать дежурную по станции Изотово после того, как она не ответила ему взаимностью. Об этом сообщили в МВД России.

При обыске полиция обнаружила у задержанного запал ручной гранаты.

В Луганской Народной Республике сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который угрожал взорвать дежурную по станции Изотово после того, как она не ответила ему взаимностью. Об этом сообщили в МВД России.

«В ЛНР транспортные полицейские задержали мужчину, угрожавшего убийством дежурной по станции Изотово», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там пояснили, что 53-летний мужчина пришел к женщине на работу, чтобы выразить симпатию. Однако, не получив ответа, он применил к ней физическую силу и угрожал взрывом.

Сотрудники Луганского ЛО МВД России на транспорте оперативно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. При обыске у него дома был обнаружен унифицированный запал ручной гранаты модернизированного типа (УЗРГМ), который он, по его словам, нашел в 2022 году и хранил как сувенир. Экспертиза подтвердила, что предмет относится к средствам инициирования взрыва. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела.

Ранее в Курганской области мужчина случайно выстрелил в свою сожительницу из пневматической винтовки, когда пытался попасть по банке. Женщина получила ранение и была госпитализирована, а в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело.