Житель ЛНР едва не устроил взрыв из-за несчастной любви

При обыске полиция обнаружила у задержанного запал ручной гранаты.
В Луганской Народной Республике сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который угрожал взорвать дежурную по станции Изотово после того, как она не ответила ему взаимностью. Об этом сообщили в МВД России.
«В ЛНР транспортные полицейские задержали мужчину, угрожавшего убийством дежурной по станции Изотово», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там пояснили, что 53-летний мужчина пришел к женщине на работу, чтобы выразить симпатию. Однако, не получив ответа, он применил к ней физическую силу и угрожал взрывом.
Сотрудники Луганского ЛО МВД России на транспорте оперативно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. При обыске у него дома был обнаружен унифицированный запал ручной гранаты модернизированного типа (УЗРГМ), который он, по его словам, нашел в 2022 году и хранил как сувенир. Экспертиза подтвердила, что предмет относится к средствам инициирования взрыва. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела.
Ранее в Курганской области мужчина случайно выстрелил в свою сожительницу из пневматической винтовки, когда пытался попасть по банке. Женщина получила ранение и была госпитализирована, а в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело.