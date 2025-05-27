Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в пяти аэропортах РФ

В аэропортах Иванова, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС (воздушных судов — прим. «ВМ»). Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет, — написал Кореняко в своем Telegram-канале.
В этот же день Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 99 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. При этом 56 БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, а еще 25 БПЛА — над территорией Воронежской области.
Ранее стало известно, что авиакомпания Turkish Airlines отменяет рейсы в Москву на фоне ограничений, которые вводились в столичных аэропортах в ночь на 26 мая.