Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в пяти аэропортах РФ

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 99 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. При этом 56 БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, а еще 25 БПЛА — над территорией Воронежской области.