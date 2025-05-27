Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая

По информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, в 08:40 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 323 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Магнитуда составила 4.4. Энергетический класс K=9.5.