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На Сахалине заметили выбросы мазута на берегу Анивского залива

Жители острова Сахалин обнаружили выбросы мазута на берегу Анивского залива.

Жители острова Сахалин обнаружили выбросы мазута на берегу Анивского залива. Об этом сообщил телеграм-канал Amur Mash.

«Все в мазуте!», — говорит голос мужчины в видео, которое опубликовал телеграм-канал.

В публикации отмечается, что выброс нефтепродуктов произошел примерно в 10 километрах от города Корсакова. Это второй по численности населения город на Сахалине после Южно-Сахалинска.

Местные жители уже забили тревогу. Они готовят обращение в администрацию.

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