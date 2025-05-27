На Сахалине заметили выбросы мазута на берегу Анивского залива

Жители острова Сахалин обнаружили выбросы мазута на берегу Анивского залива. Об этом сообщил телеграм-канал Amur Mash.
«Все в мазуте!», — говорит голос мужчины в видео, которое опубликовал телеграм-канал.
В публикации отмечается, что выброс нефтепродуктов произошел примерно в 10 километрах от города Корсакова. Это второй по численности населения город на Сахалине после Южно-Сахалинска.
Местные жители уже забили тревогу. Они готовят обращение в администрацию.
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