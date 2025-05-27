В Приморье МЧС спасло… детёныша тюленя

В Приморском крае специалисты реабилитационного центра продолжают наблюдать за детёнышем нерпы, который был найден на берегу одной из бухт в истощённом состоянии.
Как сообщила пресс-служба МЧС Приморского края, один из спасателей Руслан Бородин, находясь на рыбалке в свободное от службы время, заметил беззащитного молодого тюленя, лежащего под солнцем на камнях у берега моря.
Получив по телефону рекомендации от сотрудников реабилитационного центра «Тюлень», Руслан аккуратно перенёс малыша в прохладное помещение своего дома, обеспечил ему укрытие и напоил водой. После оказания первой помощи детёныш был передан сотрудникам лесоохраны, которые организовали его передачу представителям реабилитационного центра.
Сейчас животное находится под постоянным контролем специалистов, которые делают всё необходимое для его восстановления.