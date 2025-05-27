Российский военный рассказал о подготовке женщин из ВСУ

Он отметил, что в условиях боя мужчины в рядах украинских войск зачастую поддаются панике: при появлении информации о приближении штурмовых подразделений они передают тревожные сообщения по рации и отступают с позиций. В то же время, по его словам, был зафиксирован случай, когда украинская военнослужащая, несмотря на опасность, осталась на своем посту и удерживала позицию до конца, тогда как ее сослуживцы покинули участок.