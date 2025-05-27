Российский военный рассказал о подготовке женщин из ВСУ

Мужчины в рядах ВСУ хуже подготовлены морально к сражениям, нежели женщины.
Женщины, проходящие службу в ВСУ, нередко демонстрируют более высокий уровень подготовки и психологической устойчивости по сравнению с мужчинами. Об этом рассказал штурмовик 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным «Монте».
«Мне кажется, что они (женщины в рядах ВСУ — прим. URA.RU) более подготовленные [морально к сражениям], чем сейчас мужчины, которые у них [служат]», — сказал военнослужащий. Его интервью публикует РИА Новости.
Он отметил, что в условиях боя мужчины в рядах украинских войск зачастую поддаются панике: при появлении информации о приближении штурмовых подразделений они передают тревожные сообщения по рации и отступают с позиций. В то же время, по его словам, был зафиксирован случай, когда украинская военнослужащая, несмотря на опасность, осталась на своем посту и удерживала позицию до конца, тогда как ее сослуживцы покинули участок.
Кроме того, «Монте» рассказал, что в рядах украинской армии служит значительное число женщин, которые не ограничиваются обязанностями операторов дронов. Они также могут, к примеру, занимать позиции пулеметчиков.
Ранее стало известно, что руководство ВСУ, столкнувшись с дефицитом военнослужащих, начало привлекать к участию в боевых действиях женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Осужденных украинок направляют для пополнения штурмовых подразделений ВСУ в Сумской области.