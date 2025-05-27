Неизвестная база с данными пользователей IT-компаний обнаружена в открытом доступе

Специалист выявил в открытом доступе базу Elastic объёмом 47 ГБ, содержащую логины, пароли и иную конфиденциальную информацию клиентов таких сервисов, как Google, Apple, Microsoft, Netflix, PayPal, а также корпоративных и государственных организаций. Хранилище располагалось на инфраструктуре компании World Host Group, доступ к нему заблокировали сразу после обнаружения угрозы.
Фаулер отметил, что происхождение данных остаётся неясным: они могли быть скомпрометированы в ходе исследовательских проектов или целенаправленно собраны злоумышленниками. Это настоящая мечта хакера — гигантский массив информации для атак методом подбора, подчеркнул эксперт.
Киберэксперт призвал пользователей срочно обновить пароли, особенно если одинаковые комбинации применяются на нескольких платформах.
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