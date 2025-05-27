Неизвестная база с данными пользователей IT-компаний обнаружена в открытом доступе

Специалист выявил в открытом доступе базу Elastic объёмом 47 ГБ, содержащую логины, пароли и иную конфиденциальную информацию клиентов таких сервисов, как Google, Apple, Microsoft, Netflix, PayPal, а также корпоративных и государственных организаций. Хранилище располагалось на инфраструктуре компании World Host Group, доступ к нему заблокировали сразу после обнаружения угрозы.