В Уфе на стройке рабочего убило током.

На стройке в Уфе рабочий получил смертельный удар током. Гострудинспекция приступила к расследованию несчастного случая, в результате которого погиб 34-летний сотрудник ООО «Строительная компания № 7».
Как сообщили в пресс-службе ведомства, трагедия произошла 22 мая на территории строящегося жилого комплекса «Эдисон-2» на улице Революционной. В обед разнорабочий набирал питьевую воду из металлической ёмкости, расположенной в подвале, когда получил смертельный удар током.
В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, отметили в региональной гострудинспекции.