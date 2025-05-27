В Уфе на стройке рабочего убило током.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, трагедия произошла 22 мая на территории строящегося жилого комплекса «Эдисон-2» на улице Революционной. В обед разнорабочий набирал питьевую воду из металлической ёмкости, расположенной в подвале, когда получил смертельный удар током.