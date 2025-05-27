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В Уфе на стройке рабочего убило током

В Уфе на стройке рабочего убило током.

Источник: Гострудинспекция в РБ

На стройке в Уфе рабочий получил смертельный удар током. Гострудинспекция приступила к расследованию несчастного случая, в результате которого погиб 34-летний сотрудник ООО «Строительная компания № 7».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, трагедия произошла 22 мая на территории строящегося жилого комплекса «Эдисон-2» на улице Революционной. В обед разнорабочий набирал питьевую воду из металлической ёмкости, расположенной в подвале, когда получил смертельный удар током.

В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, отметили в региональной гострудинспекции.