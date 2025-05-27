Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: Прибалтика беспокоится из-за присутствия России в Балтийском море

Страны Прибалтики серьезно обеспокоены из-за наращивания российского военного присутствия в акватории Балтийского моря после неудачной попытки перехвата танкера Jaguar. Об этом сообщил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

Усиление российского флота в Балтийском море беспокоит страны Балтии.

Страны Прибалтики серьезно обеспокоены из-за наращивания российского военного присутствия в акватории Балтийского моря после неудачной попытки перехвата танкера Jaguar. Об этом сообщил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

«Риск серьезной эскалации растет с каждым шагом», — заявил Палуцкас. Его слова передает Telegraph.

В мае Военно-морские силы (ВМС) Эстонии при поддержке авиации НАТО попытались задержать судно, шедшее под флагом Габона из индийского порта Сикка в российский Приморск. Отмечается, что этот инцидент взволновал страны Запада и привел к обсуждению новых стратегий сдерживания России на морских рубежах.

Как ранее писало издание Politico со ссылкой на источники в Еврокомиссии, страны—члены Евросоюза рассматривают возможность проведения крупномасштабной операции по задержанию нефтяных танкеров в Балтийском море, предположительно имеющих связь с Россией. В качестве юридического основания для подобных действий обсуждается применение норм международного права, регулирующих вопросы охраны окружающей среды и борьбы с пиратством, либо разработка и принятие новых национальных законодательных актов.