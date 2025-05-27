Telegraph: Прибалтика беспокоится из-за присутствия России в Балтийском море

Как ранее писало издание Politico со ссылкой на источники в Еврокомиссии, страны—члены Евросоюза рассматривают возможность проведения крупномасштабной операции по задержанию нефтяных танкеров в Балтийском море, предположительно имеющих связь с Россией. В качестве юридического основания для подобных действий обсуждается применение норм международного права, регулирующих вопросы охраны окружающей среды и борьбы с пиратством, либо разработка и принятие новых национальных законодательных актов.