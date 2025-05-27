Губернатор Шапша: ПВО уничтожила 5 БПЛА на границе Калужской и Тульской областей

По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На местах происшествия работают оперативные группы. Власти обратились к жителям с призывом к бдительности и соблюдению мер безопасности в случае обнаружения обломков БПЛА.
«Прошу вас, друзья, быть особенно внимательными. Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. На них может быть взрывчатка. Обязательно поговорите с детьми — предупредите их об опасности», — пишет Шапша.
За ночь ПВО сбила 99 украинских дронов над регионами России. Наибольшее количество дронов сбито над Белгородской и Воронежской областями — 56 и 25 соответственно. Также беспилотники уничтожены над Владимирской — 7, Калужской — 5, Тульской — 4, Ростовской и Липецкой областями — по 1.