Губернатор Шапша: ПВО уничтожила 5 БПЛА на границе Калужской и Тульской областей

«Прошу вас, друзья, быть особенно внимательными. Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. На них может быть взрывчатка. Обязательно поговорите с детьми — предупредите их об опасности», — пишет Шапша.