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В Башкирии цены на повседневные продукты будут оставаться на прежнем уровне

В Башкирии продолжат сдерживать цены на социально значимые продукты.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии официально закрепили предельную наценку на товары первой необходимости, установив максимальный порог в 15% от закупочной стоимости. Об этом рассказал глава республиканского минторга Азат Аскаров. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с представителями розничных сетей о подписании соглашения, а контроль за соблюдением ценовой политики осуществляется еженедельно во всех муниципалитетах региона.

Аскаров добавил, что за первые три месяца 2025 года объем розничных продаж в Башкирии показал рост на 8,9% в реальном выражении, достигнув отметки в 401,8 миллиарда рублей. Эти показатели существенно превышают среднероссийский уровень (1,1%) и данные по Приволжскому федеральному округу (5%). Благодаря таким результатам республика сохраняет восьмую позицию в общероссийском рейтинге и вторую среди субъектов ПФО.

Торговая инфраструктура региона насчитывает свыше 32 тысяч предприятий, что в два раза превышает установленные нормативные требования.

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