В Башкирии цены на повседневные продукты будут оставаться на прежнем уровне

В Башкирии официально закрепили предельную наценку на товары первой необходимости, установив максимальный порог в 15% от закупочной стоимости. Об этом рассказал глава республиканского минторга Азат Аскаров. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с представителями розничных сетей о подписании соглашения, а контроль за соблюдением ценовой политики осуществляется еженедельно во всех муниципалитетах региона.