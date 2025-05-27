Российский посол назвал условия вывода миротворцев из Приднестровья

По словам посла, российские представители никогда не заявляли о невозможности вывода контингента. Озеров также напомнил о существовании международно признанного формата переговоров «5+2», действующего на протяжении всего процесса урегулирования приднестровского конфликта. Дипломат подчеркнул, что основой этого формата является соглашение, заключенное в 1992 году, согласно которому Россия выполняет роль не только посредника, но и гаранта мирного урегулирования.