Российский посол назвал условия вывода миротворцев из Приднестровья

Российская сторона не говорила о невозможности выхода своего контингента из Приднестровья, отметил Озеров.
Вывод российских миротворческих сил с территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) может быть осуществлен при условии достижения значительного прогресса в переговорном процессе по урегулированию конфликта в этом регионе. Об этом сообщил посол России в Кишиневе Олег Озеров.
«Вопрос о выводе российского контингента уже обсуждался раньше. Российская сторона говорит о том, что это должно быть сделано в рамках прогресса самого приднестровского урегулирования», — рассказал Озеров в беседе с РИА Новости.
По словам посла, российские представители никогда не заявляли о невозможности вывода контингента. Озеров также напомнил о существовании международно признанного формата переговоров «5+2», действующего на протяжении всего процесса урегулирования приднестровского конфликта. Дипломат подчеркнул, что основой этого формата является соглашение, заключенное в 1992 году, согласно которому Россия выполняет роль не только посредника, но и гаранта мирного урегулирования.
Ранее Озеров заявил, что решение энергетических проблем в Приднестровской Молдавской Республике зависит от готовности Кишинева идти на переговоры. Он отметил, что значимость этой темы может увеличиться с приближением зимнего периода, передает «Царьград».