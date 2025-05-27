Драка учителей в школе закончилась операционным столом

По информации «Седьмого канала», конфликт случился еще в апреле, но заявление в полицию педагоги подали только сейчас. Учитель по IT-предметам Бекарыс Жаксибаев рассказал, что хотел просто поздороваться с коллегой, но тот ответил агрессивно.
«Я хотел просто поздороваться, но вроде как случайно задел лицо коллеги. Он отмахнулся, а потом позвал в спортзал. Я пришел, и он ударил меня по лицу», — заявил педагог.
Позже у него диагностировали перелом челюсти, мужчину отправили в Астану, где ему сделали операцию. Но другая сторона — учитель истории Ильяс Ибрагим — утверждает, что это его побили, а не наоборот.
«Я никого не бил. Это меня били, пока учителя физкультуры нас разнимали. У меня нос сломан, до сих пор виден след. Все лицо было в синяках», — говорит он.
Директор лицея Уркен Шахметов считает, что в тот момент ситуация не выглядела серьезной, поэтому ни скорую, ни полицию вызывать не стали.
«Поводов вызывать скорую не было. Никто к нам за помощью не обращался. Сейчас планируем провести педагогический совет. Еще не поздно», — прокомментировал ситуацию директор.
Полиция начала расследование. Кто виноват и как все было на самом деле — теперь будут выяснять следователи.