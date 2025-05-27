В Златоусте пьяный подросток на мотоцикле сбил школьника и скрылся

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося вечером 26 мая.
У дома 157 по улице 2-я Нагорная 15-летний подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя мотоциклом Кews К10 без государственного регистрационного знака (транспортное средство регистрации не подлежит), совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.
Отмечается, что мальчик 2011 года рождения находился на проезжей части в частном секторе. Мотоциклист с места ДТП скрылся, разыскан сотрудниками полиции в течение двух часов.
Школьник получил телесные повреждения, экстренно эвакуирован в медицинское учреждение.
В отношении законного представителя пьяного подростка составлен протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Также в ПДН направлены материалы для принятия мер к родителям.
Полицейские выяснили, что несовершеннолетний мотоциклист уже состоит на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних.