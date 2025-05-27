В Уфе житель Оренбургской области помог убийце избавиться от трупа.

42-летний житель Оренбургской области предстанет перед судом по делу об укрывательстве особо тяжкого преступления в Уфе.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в ноябре 2024 года на съемной квартире в Уфе между мужчинами произошел конфликт, завершившийся убийством. Злоумышленник позвонил знакомому и попросил оказать содействие в избавлении от трупа. Обвиняемый не стал обращаться в правоохранительные органы и предоставил свой грузовой автомобиль марки «ГАЗель», куда они погрузили труп, завернутый в ковер, вывезли в поселок Красный Коммунар Оренбургской области и оставили в машине.
Хозяин квартиры, заметив исчезновение арендаторов, решил проверить запись с камеры видеонаблюдения, установленной на входе в квартиру, на которой увидел как выносят тело, завернутое в ковер, после чего обратился в правоохранительные органы, проинформировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Мужчина признал вину. Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. В отношении предполагаемого убийцы уголовное дело находится на рассмотрении в суде.