В Уфе житель Оренбургской области помог убийце избавиться от трупа.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в ноябре 2024 года на съемной квартире в Уфе между мужчинами произошел конфликт, завершившийся убийством. Злоумышленник позвонил знакомому и попросил оказать содействие в избавлении от трупа. Обвиняемый не стал обращаться в правоохранительные органы и предоставил свой грузовой автомобиль марки «ГАЗель», куда они погрузили труп, завернутый в ковер, вывезли в поселок Красный Коммунар Оренбургской области и оставили в машине.