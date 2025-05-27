Студентов из Башкирии обвиняют в покушении на сбыт более 1 кг наркотиков

В Башкирии предъявили обвинение в покушении на сбыт более 1 кг наркотиков двоим студентам одного из вузов республики. 18-летних парней задержали в лесополосе около трассы М5 Урал в Иглинском районе, когда они собирались забрать из наркосхрона крупную партию запрещенного вещества.
Как сообщили в МВД региона, один из них в поисках легкого заработка устроился в прошлом году на работу курьером-закладчиком в теневом интернет-магазине. Ему даже оплачивали аренду жилья. Вскоре к нему присоединился и его друг.
Полицейские установили местонахождение семи тайников. Из них изъяли более 15 граммов мефедрона. Кроме того, наркотики обнаружили и в квартире одного из задержанных.
По факту покушения на сбыт наркотиков возбудили уголовное дело. Обоих заключили под стражу.