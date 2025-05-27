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Заброшенное здание обрушилось на мужчину в российском регионе

В Тогучинском районе Новосибирской области местный житель оказался под завалами разрушенного строения.

В Тогучинском районе Новосибирской области местный житель оказался под завалами разрушенного строения.

Инцидент произошел 26 мая 2025 года в селе Льниха, где обрушилось заброшенное кирпичное здание. Об этом сообщили в группе «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» во «ВКонтакте».

По данным спасателей, в момент катастрофы рядом находилась женщина, которая услышала крики о помощи, приглушённые грохотом падающих конструкций.

«Она сразу же позвонила на диспетчерский номер, и благодаря оперативным действиям пожарных пострадавший мужчина был извлечен из-под обломков», — отметили в ведомстве.

Пострадавшего передали медикам для оказания помощи. Спасатели напомнили гражданам о необходимости избегать посещения аварийных объектов, подчеркнув, что подобные строения представляют прямую угрозу жизни.

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