В Новосибирске задержали мужчину, обвиняемого в убийстве подростка

В CУ СК по Новосибирской области сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве семнадцатилетнего подростка.
По версии следствия, 21-летний обвиняемый и его несовершеннолетний знакомый поссорились. Ссора произошла в лесном массиве. Во время конфликта обвиняемый взял нож и несколько раз ударил им подростка.
«17-летний юноша скончался на месте происшествия от полученных травм», — добавили в региональном СК.
В настоящий момент в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ.
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