Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске задержали мужчину, обвиняемого в убийстве подростка

В CУ СК по Новосибирской области сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве семнадцатилетнего подростка.

В CУ СК по Новосибирской области сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве семнадцатилетнего подростка.

По версии следствия, 21-летний обвиняемый и его несовершеннолетний знакомый поссорились. Ссора произошла в лесном массиве. Во время конфликта обвиняемый взял нож и несколько раз ударил им подростка.

«17-летний юноша скончался на месте происшествия от полученных травм», — добавили в региональном СК.

В настоящий момент в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ.

Читайте также: Силы ПВО за ночь сбили 99 украинских беспилотников над семью регионами России.