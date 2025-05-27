В Челябинской области на 6 лет осудили дезертира из Казахстана

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор гражданину Казахстана за дезертирство с военной службы. Мужчину осудили на шесть лет колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.
Иностранец заключил контракт о прохождении военной службы с Минобороны РФ в сентябре 2024 года. Он получил денежную выплату и с 1 октября 2024 года не явился из увольнения в установленный срок на службу в военную часть в Ростовской области.
Мужчина купил себе мотоцикл и доехал до приграничной зоны в Варненском районе Челябинской области. Его задержали 15 октября 2024 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России, когда он пытался проехать через границу России с Казахстаном.
«Военнослужащий признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 338 “дезертирство” и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ “незаконное пересечение государственной границы России”», — говорится в сообщении пресс-службы.
По совокупности преступлений военного приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере ста тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.