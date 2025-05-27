Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области на 6 лет осудили дезертира из Казахстана

Мужчина подписал контракт и после получения выплаты пытался сбежать из России на мотоцикле.

Источник: AP 2024

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор гражданину Казахстана за дезертирство с военной службы. Мужчину осудили на шесть лет колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

Иностранец заключил контракт о прохождении военной службы с Минобороны РФ в сентябре 2024 года. Он получил денежную выплату и с 1 октября 2024 года не явился из увольнения в установленный срок на службу в военную часть в Ростовской области.

Мужчина купил себе мотоцикл и доехал до приграничной зоны в Варненском районе Челябинской области. Его задержали 15 октября 2024 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России, когда он пытался проехать через границу России с Казахстаном.

«Военнослужащий признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 338 “дезертирство” и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ “незаконное пересечение государственной границы России”», — говорится в сообщении пресс-службы.

По совокупности преступлений военного приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере ста тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.