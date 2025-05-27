Суд снизил наказание экс-заведующей садика по делу об убийстве мальчика опекуном

Напомним, суд установил, что в августе 2022 года медики садика рассказали и.о. заведующей о телесных повреждениях на теле ребенка, однако она не сообщила об этом в соответствующие органы. По версии следствия, она доложила полиции, что никто среди воспитанников не был травмирован и не подвергался противоправным действиям. Кроме того, обвиняемая не проинформировала уполномоченные органы о том, что Далер не ходил в садик 201 день без уважительной причины. В результате ее халатности опекун мальчика Вероника Наумова, по версии следствия, продолжила избивать и мучить ребенка, а после утопила его в ванной.