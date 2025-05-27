Работник свердловского ЖКХ осужден за хищение более 2 млн рублей

В Кушве (Свердловская область) вынесен приговор по делу о хищении средств организации ЖКХ на сумму свыше 2,4 млн рублей. Об этом сообщила ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
Бывший исполнительный директор ООО «Новые технологии» Олег Сидоров признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Он приговорен к 3 годам колонии общего режима. Также суд частично удовлетворил иск ООО "Новые технологии, взыскав с Сидорова 2,2 млн рублей.
В суде установили, что по указанию Сидорова в АО «Расчетный центр Урала», которое принимает от населения плату за коммунальные услуги, направлялись письма-поручения от имени ООО «Новые технологии» на перечисление поступивших средств в адрес иной, подконтрольной Сидорову организации. Он вывел из организации ЖКХ деньги, которые должны были поступить на счета ресурсоснабжающих организаций за поставленные энергоресурсы.