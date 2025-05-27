Работник свердловского ЖКХ осужден за хищение более 2 млн рублей

В суде установили, что по указанию Сидорова в АО «Расчетный центр Урала», которое принимает от населения плату за коммунальные услуги, направлялись письма-поручения от имени ООО «Новые технологии» на перечисление поступивших средств в адрес иной, подконтрольной Сидорову организации. Он вывел из организации ЖКХ деньги, которые должны были поступить на счета ресурсоснабжающих организаций за поставленные энергоресурсы.