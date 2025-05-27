До 6 лет тюрьмы. На врача одной из поликлиник Минска завели уголовное дело

«В результате противоправных действий учреждению здравоохранения причинён ущерб на сумму свыше 15 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Там добавили, что против подозреваемой завели уголовное дело по ч. 2 ст. 426 УК РБ. Согласно статье, белоруске грозит либо ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.