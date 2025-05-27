До 6 лет тюрьмы. На врача одной из поликлиник Минска завели уголовное дело

В ведомстве утверждают, что причиной стала работа по совместительству, за которую медику теперь грозит до шести лет тюрьмы.
Согласно материалам дела, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации устроилась в этой же поликлинике по совместительству на должность врача. По информации прокуратуры, с апреля 2021 года по ноябрь 2024-го «для создания видимости выполнения работы по совместительству» женщина давала распоряжения работникам поликлиники вносить заведомо ложные сведения в табели учёта рабочего времени и другие документы.
«В результате противоправных действий учреждению здравоохранения причинён ущерб на сумму свыше 15 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Там добавили, что против подозреваемой завели уголовное дело по ч. 2 ст. 426 УК РБ. Согласно статье, белоруске грозит либо ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.