Десятки дронов сбили над Воронежской областью: подробности. Карта

В ночь на 27 мая губернатор региона Александр Гусев объявил в своем telegram-канале об опасности атак БПЛА. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от МЧС и правительства Воронежской области. Позже в пригороде Воронежа и в одном из южных районов региона уничтожили несколько дронов противника.