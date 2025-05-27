На трассе в Башкирии насмерть разбился 18-летний парень за рулем «Лады»

Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, на трассе Уфа — Оренбург юный водитель не справился с управлением «Лады» и вылетел в кювет, где машина опрокинулась на крышу. От тяжелых травм парень умер до приезда скорой помощи.