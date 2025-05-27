Труп новорожденной девочки нашли на предприятии в Чукотке. Фото

Следователи провели опрос работников компании и осмотрели территорию. Для установления причин и обстоятельств смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется процессуальная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Прокуратура Чукотского автономного округа также начала проверку по факту обнаружения тела новорожденной. В ведомстве отметили, что территория предприятия огорожена, и доступ к ней ограничен.