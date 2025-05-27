Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело новорожденной девочки обнаружили в поселке Эгвекинот на Чукотке

Правоохранительные органы устанавливают причины смерти младенца, тело которого нашли на территории предприятия на Чукотке.

Источник: Аргументы и факты

На Чукотке сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку после обнаружения тела новорожденной девочки на территории базы АО «Чукотская торговая компания» в поселке Эгвекинот. Об этом сообщили в региональном СУСК РФ.

Следователи проводят опрос сотрудников компании. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти младенца.

По информации прокуратуры Чукотского АО, проверка проводится в связи с обнаружением тела новорожденной девочки утром 27 мая.

Тело ребенка нашли на обочине дороги, расположенной на территории предприятия, примерно в 50 метрах от производственных зданий. Место инцидента оцепили. Уточняется, что труп девочки обнаружила сотрудница компании по пути на работу.

Ранее стало известно об обнаружении тела младенца на мусороперерабатывающем заводе в Рязани.