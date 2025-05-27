Тело новорожденной девочки обнаружили в поселке Эгвекинот на Чукотке

На Чукотке сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку после обнаружения тела новорожденной девочки на территории базы АО «Чукотская торговая компания» в поселке Эгвекинот. Об этом сообщили в региональном СУСК РФ.
Следователи проводят опрос сотрудников компании. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти младенца.
По информации прокуратуры Чукотского АО, проверка проводится в связи с обнаружением тела новорожденной девочки утром 27 мая.
Тело ребенка нашли на обочине дороги, расположенной на территории предприятия, примерно в 50 метрах от производственных зданий. Место инцидента оцепили. Уточняется, что труп девочки обнаружила сотрудница компании по пути на работу.
Ранее стало известно об обнаружении тела младенца на мусороперерабатывающем заводе в Рязани.