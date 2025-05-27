В Красноярске завершено дело о банде, вовлекшей женщин в проституцию в массажных салонах

Следователи из первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершили работу над делом. Обвиняемые, среди которых организатор и десять участников преступного сообщества, а также трое их сообщников из разных регионов России, обвиняются в создании преступной группы и вовлечении женщин в проституцию.