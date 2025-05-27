В Красноярске завершено дело о банде, вовлекшей женщин в проституцию в массажных салонах

Об этом рассказали в СК по Красноярскому краю.
В Красноярске завершилось расследование уголовного дела, связанного с организованной преступной группой, в которую входили 11 человек, включая организатора. Их обвиняют в том, что они вовлекали женщин в занятие проституцией.
Следователи из первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершили работу над делом. Обвиняемые, среди которых организатор и десять участников преступного сообщества, а также трое их сообщников из разных регионов России, обвиняются в создании преступной группы и вовлечении женщин в проституцию.
По версии следствия, с 2020 года по май 2023 года 40-летний уроженец Екатеринбурга создал преступное сообщество в Норильске, Якутске и Мурманске с целью получения прибыли от сексуальных услуг. Участники группы организовали работу шести массажных салонов, где женщины оказывали интимные услуги.
Организатор привлек 41-летнюю жительницу Санкт-Петербурга для управления подразделением в Якутии, а две женщины из Сочи возглавили подразделения в Красноярском крае. Сам обвиняемый руководил одним из подразделений в Мурманской области.
В группу также входили десять женщин, которые работали администраторами и управляющими, встречая клиентов и сопровождая их к оказывающим услуги женщинам. Всего в проституцию были вовлечены 37 женщин.
Материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего рассмотрения в суде. Также в суде рассматривается уголовное дело в отношении 11 женщин, обвиняемых в организации занятия проституцией.
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