МВД и ФСБ задержали скрывавшегося вора в законе по кличке Леха Московский

Совместная операция МВД и ФСБ привела к задержанию 53-летнего Алексея Иванова, известного в криминальных кругах как вор в законе Леха Московский. Арест произошел ночью 24 мая в Новой Москве, параллельно в Нижнем Новгороде были задержаны 18 предполагаемых членов его преступной группы. Об этом сообщает агентство «Прайм Крайм».
Иванов, коронованный в 1997 году вором в законе Дато Себискверадзе, десятилетиями скрывал свой статус от правоохранительных органов. Хотя в 2007 году он уже попадал под задержание, тогда его истинное положение установить не удалось. В текущем оперативном мероприятии подозреваемый отказался комментировать свой криминальный статус.
Шестерым задержанным сообщникам и самому Иванову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в организации незаконного игорного бизнеса.
Ранее сообщалось, что обвиняемый экс-глава ГВСУ Белков и его жена имеют иностранные счета.