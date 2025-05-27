МВД и ФСБ задержали скрывавшегося вора в законе по кличке Леха Московский

Иванов, коронованный в 1997 году вором в законе Дато Себискверадзе, десятилетиями скрывал свой статус от правоохранительных органов. Хотя в 2007 году он уже попадал под задержание, тогда его истинное положение установить не удалось. В текущем оперативном мероприятии подозреваемый отказался комментировать свой криминальный статус.