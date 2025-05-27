Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фейк о жуткой резне в Павлодаре распространили в Сети

Агрессивный поступок мужчины выдали за кровавую бойню.

Источник: Baigenews

В одном из местных Telegram-каналов появилась информация о нападении мужчины с ножом на двух женщин. В полиции заявили, что это фейк, передаёт BAQ.KZ.

«Пришло сообщение о нападении с ножом на Днепропетровской, 84: сегодня в три утра вышли из дома, а в соседнем доме мужик зарезал двух женщин. Сильные ножевые ранения, нас было трое и мы помогали этим женщинам как могли. Одну вытащили из дома, а другую не смогли, вызвали полицию и медиков», — говорится в распространяемом сообщении.

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области сообщили, что данная информация не соответствует действительности.

«На месте вызова полицейскими установлено, что находясь в гостях, мужчина кулаком ударил по стеклянной двери и порезал руку, после чего обратился за медицинской помощью», — прокомментировали стражи порядка.

Правоохранители призвали доверять только официальным источникам, так как это сообщение вызвало широкий резонанс среди пользователей Казнета.