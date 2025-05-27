Фейк о жуткой резне в Павлодаре распространили в Сети

«Пришло сообщение о нападении с ножом на Днепропетровской, 84: сегодня в три утра вышли из дома, а в соседнем доме мужик зарезал двух женщин. Сильные ножевые ранения, нас было трое и мы помогали этим женщинам как могли. Одну вытащили из дома, а другую не смогли, вызвали полицию и медиков», — говорится в распространяемом сообщении.