В Хабаровске прошёл суд над руководителем краевой больницы

В Хабаровске завершился суд над руководителем одной из краевых больниц, которую обвиняют в получении взяток за оформление фиктивных медицинских заключений, — сообщает сообщество судов Хабаровского края.
По материалам дела, в 2022 году женщина, уже ранее судимая за подобные преступления, за 45 и 50 тысяч рублей в сжатые сроки оформила медицинские справки о профессиональных заболеваниях двум гражданам. Эти документы им были нужны для получения компенсации за вред здоровью, якобы полученный на работе в угольной промышленности.
Несмотря на то, что подсудимая не признала вину, суд опирался на массу доказательств и признал ее виновной по двум статьям уголовного кодекса — за взятку и злоупотребление должностными полномочиями. В итоге ей назначили 3 года и 6 месяцев колонии общего режима.
Приговор еще не вступил в силу. Власти продолжают усиливать контроль над медицинскими учреждениями в рамках борьбы с коррупцией.