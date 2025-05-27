В Хабаровске прошёл суд над руководителем краевой больницы

По материалам дела, в 2022 году женщина, уже ранее судимая за подобные преступления, за 45 и 50 тысяч рублей в сжатые сроки оформила медицинские справки о профессиональных заболеваниях двум гражданам. Эти документы им были нужны для получения компенсации за вред здоровью, якобы полученный на работе в угольной промышленности.