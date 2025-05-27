Прокуратура Владивостока требует ужесточить скандальный приговор по делу о групповом изнасиловании на Шаморе

«Суд первой инстанции установил, что подсудимые действовали спланированно, однако назначил наказание ниже требований обвинения — от 5 до 5,5 лет лишения свободы. Это противоречит принципу соразмерности, учитывая тяжесть деяния», — говорится в сообщении ведомства.
Гособвинение настаивало на назначении каждому фигуранту 9 лет колонии общего режима — близко к максимуму по ч. 2 ст. 131 УК РФ (до 10 лет). Однако судья избрал мягкую меру, сославшись на отсутствие у подсудимых судимостей.
Прокуратура расценила это как нарушение принципа неотвратимости наказания и направила представление в Приморский краевой суд с требованием пересмотра.
Исход апелляции взят на контроль: решение может создать прецедент в практике назначения сроков за тяжкие преступления без отягчающих обстоятельств.
Напомним, инцидент произошел в июне прошлого года на популярном пляже. Четверо иностранцев изнасиловали работницу кафе, которая вышла поговорить по телефону. После совершения преступления мужчины попытались улететь на родину, но были задержаны в аэропорту. Позже координатор русской общины рассказал все подробности произошедшего, отметив, что изнасилование девушки продолжалось около четырех часов.