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Прокуратура Владивостока требует ужесточить скандальный приговор по делу о групповом изнасиловании на Шаморе

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая, ФедералПресс. Прокуратура Советского района Владивостока инициировала апелляционное обжалование приговора трем иностранцам, осужденным за групповое посягательство на половую свободу 22-летней девушки. Инцидент произошел в июне 2024 года на пляже бухты «Лазурная», где четверо мужчин, один из которых позже умер, совершили преступление по предварительному сговору.

Источник: РИА "Новости"

«Суд первой инстанции установил, что подсудимые действовали спланированно, однако назначил наказание ниже требований обвинения — от 5 до 5,5 лет лишения свободы. Это противоречит принципу соразмерности, учитывая тяжесть деяния», — говорится в сообщении ведомства.

Гособвинение настаивало на назначении каждому фигуранту 9 лет колонии общего режима — близко к максимуму по ч. 2 ст. 131 УК РФ (до 10 лет). Однако судья избрал мягкую меру, сославшись на отсутствие у подсудимых судимостей.

Прокуратура расценила это как нарушение принципа неотвратимости наказания и направила представление в Приморский краевой суд с требованием пересмотра.

Исход апелляции взят на контроль: решение может создать прецедент в практике назначения сроков за тяжкие преступления без отягчающих обстоятельств.

Напомним, инцидент произошел в июне прошлого года на популярном пляже. Четверо иностранцев изнасиловали работницу кафе, которая вышла поговорить по телефону. После совершения преступления мужчины попытались улететь на родину, но были задержаны в аэропорту. Позже координатор русской общины рассказал все подробности произошедшего, отметив, что изнасилование девушки продолжалось около четырех часов.