Прокуратура Владивостока требует ужесточить скандальный приговор по делу о групповом изнасиловании на Шаморе

Напомним, инцидент произошел в июне прошлого года на популярном пляже. Четверо иностранцев изнасиловали работницу кафе, которая вышла поговорить по телефону. После совершения преступления мужчины попытались улететь на родину, но были задержаны в аэропорту. Позже координатор русской общины рассказал все подробности произошедшего, отметив, что изнасилование девушки продолжалось около четырех часов.