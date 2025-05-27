Suddeutsche Zeitung: США и ЕС не придумали, как бороться с обходом санкций против РФ

Согласно документу, специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О 'Салливан выражает обеспокоенность полной утратой координации между Европой и США в вопросах обхода санкционных режимов. Кроме того, подчеркивается, что сотрудничество в рамках G7 по этой теме значительно ослабло, и в настоящее время отсутствует понимание того, каким образом европейская и американская стороны смогут согласовать введение новых ограничительных мер.