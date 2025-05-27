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Suddeutsche Zeitung: США и ЕС не придумали, как бороться с обходом санкций против РФ

Переговоры между Европейским союзом и Соединенными Штатами, направленные на выработку совместных мер по предотвращению обхода санкционных ограничений в отношении России, завершились безрезультатно. Об этом сообщило немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

ЕС и США утратили контроль по вопросу обхода антироссийских санкций.

Переговоры между Европейским союзом и Соединенными Штатами, направленные на выработку совместных мер по предотвращению обхода санкционных ограничений в отношении России, завершились безрезультатно. Об этом сообщило немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

«Переговоры с США о совместной борьбе с обходом санкций Москвой провалились», — написала газета. Там добавили, что это следует из внутреннего доклада Министерства иностранных дел, посвященного заседанию Совета ЕС по иностранным делам, которое прошло 20 мая в Брюсселе.

Согласно документу, специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О 'Салливан выражает обеспокоенность полной утратой координации между Европой и США в вопросах обхода санкционных режимов. Кроме того, подчеркивается, что сотрудничество в рамках G7 по этой теме значительно ослабло, и в настоящее время отсутствует понимание того, каким образом европейская и американская стороны смогут согласовать введение новых ограничительных мер.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против РФ. Причиной для принятия подобных мер стало усиливающееся недовольство и затяжной характер мирных переговоров, передает RT.