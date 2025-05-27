Мужчина похитил дочь и попытался вывезти ее за границу. Его задержали в Минске

В ночь с 21 на 22 мая при оформлении рейса Минск — Дубай в столичном аэропорту пограничники задержали мужчину и девочку с паспортами граждан РФ — они вызвали подозрения. Проверка показала, что документы были частично поддельными — страницы с установочными данными оказались заменены.
В ходе разбирательства установлено, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск МВД России за убийство, а также был лишен родительских прав и не мог проживать с ребенком на законных основаниях. После этого он похитил девочку у матери и пять лет скрывался с ней. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник решил уехать в Объединенные Арабские Эмираты через Беларусь.
Девочка передана сотрудникам уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома для возвращения матери.
Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. За попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф до 100 базовых величин, а за использование поддельных документов — ограничение свободы на срок до двух лет.